أكدت وزارة الخارجيّة الصينية، اليوم الأربعاء، التزام بكين الدائم بتعزيز الحل السياسي للحرب في أوكرانيا.

وفي إحاطة صحفية، لفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجيّة الصينية ماو نينغ إلى أنّ وزيرَي الخارجيّة الأوكراني والصيني تبادلا وجهات النظر بشأن أزمة أوكرانيا.

وقالت وانغ إنّ “أزمة أوكرانيا دخلت عامها الثالث ولا يزال الصراع مستمرًا وسط خطر التصعيد والتداعيات، ولطالما التزمت الصين بتعزيز الحل السياسي للأزمة”.

وأوضحت أنّ “الجانب الصيني يعتقد بأنّ جميع حلول النزاعات يجب أن تتم في النهاية على طاولة المفاوضات، ويجب دائمًا تحقيق حل جميع النزاعات من خلال الوسائل السياسية”.

وبيّنت المتحدثة الصينية أنّ “كل من روسيا وأوكرانيا أصدرتا إشارات بدرجات متفاوتة بشأن استعدادهما للتفاوض، وعلى الرغم من أن الظروف والتوقيت لم ينضج بعد، إلا أننا ندعم جميع الجهود التي تساهم في السلام ونحن على استعداد لمواصلة لعب دور بناء في وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام”.

المصدر: يونيوز