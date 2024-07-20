حركة حماس: الأمم المتحدة مطالبة بالتحرك فوراً لوقف مسلسل الإرهاب والإجرام الصهيوني المدعوم مباشرة من الإدارة الأمريكية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2024 - 11:38
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محكمة العدل الدولية: مصادرة "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين تخالف اتفاقية جنيف
بيان المسيرات المليونية اليمنية: نؤكد للشعب الفلسطيني ومجاهديه أننا لن نألو جهداً في مناصرتهم ولن نتراجع
بيان المسيرات للنظام السعودي: يجب أن تصغي لتحذيرات القائد وتكف عن موقفك النفاقي المناصر لأمريكا و"إسرائيل"
بلينكن: أعتقد أننا نقترب من التوصل إلى صفقة وقف إطلاق نار في غزة
حركة حماس: الأمم المتحدة مطالبة بالتحرك فوراً لوقف مسلسل الإرهاب والإجرام الصهيوني المدعوم مباشرة من الإدارة الأمريكية
منذ 42 mins
20 July، 2024
عاجل
حركة حماس
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