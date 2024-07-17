وزارة الصحة بغزة : الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 81 شهيدًا و198 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2024 - 14:22

وزارة الصحة بغزة : الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 81 شهيدًا و198 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 30 mins 17 July، 2024
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