رويترز: هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغاً عن واقعة على بعد 70 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة اليمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2024 - 10:28

رويترز: هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغاً عن واقعة على بعد 70 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة اليمنية

منذ 26 mins 15 July، 2024
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