قوات الاحتلال تجري عملية تمشيط قرب مستوطنة كوخاف يعقوب المُطلة على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2024 - 03:58

قوات الاحتلال تجري عملية تمشيط قرب مستوطنة كوخاف يعقوب المُطلة على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة

منذ 33 mins 15 July، 2024
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