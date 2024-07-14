حزب الله : العدوّ الصهيوني مهزوم وعاجز أمام الإنجازات التي تحققُها المقاومة في لبنان

أكد حزب الله على لسانِ عددٍ من مسؤوليه أنّ العدوّ الـصـهيونيَ مهزومٌ وعاجزٌ أمامَ الإنجازاتِ التي تُحققُها المقاومة في لبنان :

عزّ الدين

وخلال المجلسين العاشورائيين في الزرارية والبابلية قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين : إنّ هذه المقاومة ستجعل نتنياهو أسيراً لرهاناة صعبة ، وأيّ خيار يمكن أن يُقدم عليه ستكون نتيجته الهزيمة .

وتابع : نحن مستمرون في دعم المقاومة ، ولن نسمح لهذا العدو ومن يقف خلفه بأن يكسر إرادة المقاومين بل على العكس فالمقاومة في لبنان وفلسطين والعراق واليمن ما زالت هي صاحبة الكلمة العليا وستفرض شروطها في نهاية المطاف .

فنيش

وفي المجلسين العاشورائيين في مجمع الزهراء(ع) في صيدا وفي الصرفند أكد الوزير والنائب السابق محمد فنيش المضي في طريق مساندة أهالي في غزة وفي إلحاق الخسائر وإيلام العدو وتشتيت قدرات جيشه ودفع مستوطنيه للنزوح وتعطيل الخسائر الإقتصادية وضرب كل المواقع والتجهيزات والقلاع التي أنشأها .

وقال : استطاعت المقاومة في مساندتها لغزة أنّ تضيف وأن تمكن المقاومة في غزة من الصمود .

وختم : سنمضي على هذا الطريق إذا حصل الإتفاق وقبلت به المقاومة في فلسطين ونحن من جهتنا يتوقف دورنا أمّا إذا استمرّ العدوان فإننا ماضون في طريق الحق وفي التعبير عن هذا الإنتماء .

بيرم

وفي المجلس العاشورائي الذي يقيمه حزب الله في بلدة الخرايب قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم : نحن أهل التضحية والحب والعشق والوفاء ونصنع لبلدنا الكرامة والعزة والقوة والهيبة لأن في أيّ عملية تفاوض لا يحترمونك إذا لم يكن لك الهيبة .

وختم : اليوم الكلّ يخشانا ويأتي إلى أعتابنا إعترافاً بقوتنا ووحدتنا وصناعة العزة والإقتدار ليكون لبنان الناصع يزيّنه أرزة منغرسة في الأرض ويحميها دماء الشهداء الذين يصنعون لنا الحياة الحقيقية لننتقل من حياة إلى حياة أخرى يزيّنها حب محمد وآل محمد .

المصدر: موقع المنار