إعلام العدو: أحد الجرحى جراء عملية الدهس عند مفترق “نير تسفي” هو جندي إسرائيلي من “سييرت جفعاتي” وحالته حرجة جداً – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2024 - 15:00

إعلام العدو: أحد الجرحى جراء عملية الدهس عند مفترق “نير تسفي” هو جندي إسرائيلي من “سييرت جفعاتي” وحالته حرجة جداً

منذ 26 mins 14 July، 2024
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