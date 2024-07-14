إصابة 4 جنود إسرائيليين في عملية مزدوجة بالرملة المحتلة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة أربعة جنود إسرائيلييْن بجروح جراء عملية مزدوجة في مدينة الرملة المحتلة.

وذكرت مصادر إعلامية أن”عملية دهس وإطلاق نار وقعت بالقرب من قاعدة عسكرية في شمال الرملة، وأن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى مكان الحادث”.

وأفاد المتحدث باسم مستشفى “آساف هروفيه”، بوصول أربعة جنود جرحى إلى المركز الطبي من “نير تسفي”؛ وصفت جراح اثنان منهم بالخطيرة.

من جانبها، قالت شرطة الاحتلال، إن منفذ عملية صرفند من سكان مدينة القدس المحتلة، وقد نفذ عملية دهس في محطة للحافلات من ثم قام بالدوران للخلف ونفذ عملية دهس ثانية في محطة أخرى.

بدورها، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، باستشهاد منفذ عملية إطلاق النار والدعس قرب أحد معسكرات الاحتلال.

المصدر: مواقع