بايدن في أول تعليق له على محاولة إغتيال ترامب: يجب إدانة هذا الأمر كأمة موحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2024 - 03:36

بايدن في أول تعليق له على محاولة إغتيال ترامب: يجب إدانة هذا الأمر كأمة موحدة

منذ 30 mins 14 July، 2024
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