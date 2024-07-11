القسام توثق تصدي مجاهديها في “الشجاعية” واستهداف العدو في “تل السلطان” والسرايا قصف مغتصبات الغلاف

وزعت كتائب الشهيد عزالدين القسام مشاهد من تصدي مجاهديها لجنود وآليات العدو في حي الشجاعية في مدينة غزة، وذلك بعد عودتهم من عقدهم القتالية وإنسحاب العدو.

كما وزع الاعلام العسكري للقسام مشاهد من استهداف جنود وآليات العدو أثناء دخول فريق قتالي للشارع الأول بحي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع، ضمن معركة طوفان الأقصى.

وهذا، وتتواصل المواجهات العنيفة في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، واستهدفت كتائب القسام دبابتين من نوع “ميركفاه” بقذيفتي “تاندوم” قرب مفترق الزهار. كما تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة “TBG” وإيقاعهم بين قتيل وجريح قرب مفترق الزهار أيضاً.

كما دكت كتائب القسام قوات العدو المتموضعة في محور “نتساريم” بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

سرايا القدس تقصف مغتصبات غلاف غزة وتوقع خسائر بصفوف العدو في مناطق فح

وصباح اليوم، قصفت سرايا القدس “حوليت” و”ياتيد” و”أفيشالوم” في غلاف غزة برشقة صاروخية. كما قصفت بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في محيط منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

كما قصفت سرايا القدس “اسدود” و”عسقلان” و”سديروت” ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية. ووزع الاعلام العسكري مشاهد من العملية.

ودكت سرايا القدس تموضعا لجنود العدو الصهيوني على خط الإمداد في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة. وقصفت أيضاً بصواريخ (107) موقع “فجة” العسكري وتموضعا لجنود العدو الصهيوني على خط الإمداد في محور “نتساريم”.

وبعد عودة الاتصال بإحدى مجموعاتنا القتالية في مناطق القتال المتقدمة جنوب غرب مدينة رفح، أكد مجاهدو السرايا تمكنهم وبالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام من استهداف ناقلة جند صهيونية وأخرى تابعة لسلاح الهندسة وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذائف الـ “RPG” و”الياسين 105″ في محيط مجمع قبيلة الترابين بالقرب من الشؤون جنوب حي تل السلطان في مدينة رفح.

المصدر: الاعلام العسكري