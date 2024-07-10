مدفعية الاحتلال تجدد قصفها لحي الشجاعية شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 10 2024 - 03:12
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
10 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
الحلقة الثانية من الهدهد عرضت مشاهد لثكنات يردن وكتسافيا وغملا الجنوبية ورادارات القبة الحديدية
إعلام العدو: حزب الله ينشر تسجيلا آخر مثيرا للقلق حول المواقع في الجولان
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد السعيد المجاهد على طريق القدس ياسر نمر قرنبش "أمين" مواليد 1970 من بلدة زوطر الشرقية
كتائب القسام اوقعت قوة صهيونية بين قتيل وجريح باستهدافها بقذيفة TBG ثم الاشتباك معها وتفجير عبوة في الشجاعية بغزة
كتائب القسام: قنص جندي صهيوني واصابته اصابة مباشرة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة
اعلام العدو: مقتل ضابط "اسرائيلي" في عملية قنص بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة
مراسل المنار: 25 شهيداً وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال محيط مدارس العودة في عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس
نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: اسرائيل الغاصبة لا يمكن ان تبقى ونحن في مرحلة رسم خطوات تحرير فلسطين
الرئيس السوري بشار الأسد بحث مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها
الرئيس بزشكيان اكد على دعم بلاده لسوريا والمقاومة وشدد على تعزيز العلاقات الثنائية وتطبيق الاتفاقيات
مدفعية الاحتلال تجدد قصفها لحي الشجاعية شرق مدينة غزة
منذ 52 mins
10 July، 2024
عاجل
الشجاعية
غزة
قصف اسرائيلي
التعليقات
ذات صلة
غزة | الهلال الأحمر: نعجز عن الاستجابة لعشرات نداءات الاستغاثة في مدينة غزة لكثافة قصف الاحتلال
العميد سريع: استهدفنا 3 سفن إحداها إسرائيلية في خليج عدن
استشهاد 3 نازحين بينهم طفل وإصابة 10 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف محل تجاري يأوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
إغلاق
مشاهدة