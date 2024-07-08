مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف المنطقة المفتوحة عند مثلث محيبيب – برعشيت – كونين عند امتداد وادي السلوقي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2024 - 14:26
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الأمين العام لحزب الله في المجلس العاشورائي المركزي: دخلنا إلى معركة إسناد غزة مفعمين بروح إحياء عاشوراء العام الماضي
السيد نصرالله: نحن أمام قضية فلسطين والاحتلال الاسرائيلي ومظلومية الشعب الفلسطيني الحق فيها واضح ولا يحتاج إلى نقاش
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني الذي سيقام تكريمًا للشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة)" يوم الأربعاء المقبل الساعة 4 عصرًا في مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني الذي سيقام تكريمًا للشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة)" يوم الأربعاء المقبل الساعة 4 عصرًا في مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني الذي سيقام تكريمًا للشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة)" يوم الأربعاء المقبل الساعة 4 عصرًا في مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت
حكومة العدو الصهيوني تمدد إخلاء المستوطنات الواقعة من 0 إلى 7 كلم في الجنوب ومن 0 إلى 5 كلم في الشمال إلى 31 آب 2024
السيد الحوثي للنظام السعودي: الأميركي يحاول أن يورطكم وإذا كنتم تريدون ذلك فجربوا وإلا فكفوا مؤامراتكم عن بلدنا
مراسل المنار: نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية تظهر تقدم اليسار وتحالف ماكرون على اليمين المتطرف
زعيم اليسار الفرنسي جان لوك ميلونشون في تصريح عقب الانتخابات: علينا الإعتراف فورا بدولة فلسطين
مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف المنطقة المفتوحة عند مثلث محيبيب – برعشيت – كونين عند امتداد وادي السلوقي
منذ 2 ساعة
8 July، 2024
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