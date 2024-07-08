مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف المنطقة المفتوحة عند مثلث محيبيب – برعشيت – كونين عند امتداد وادي السلوقي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2024 - 14:26

مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف المنطقة المفتوحة عند مثلث محيبيب – برعشيت – كونين عند امتداد وادي السلوقي

منذ 2 ساعة 8 July، 2024
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