المقاومة تشنّ سلسلة عمليات نوعية… واستهداف لإحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية بعشرات الصورايخ رداً على الاغتيال بقاعاً

واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم الأحد عملياتها البطولية ضد كيان الاحتلال، وذلك اسناداً لمقاومة غزة وأهلها، ورداً على اعتداءات العدو المستمرة بحق القرى الجنوبية.

ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في منطقة البقاع، قام مجاهدو المقاومة اليوم بقصف قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وفي السياق، ذكر مراسل المنار أن قاعدة نيمرا تبعد عن الحدود اللبنانية-الفلسطينية 28 كلم، وأنها قاعدة لتخزين الذخائر في المنطقة الشمالية وتستهدف للمرة الأولى.

في ما يلي نص بيان المقاومة:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في منطقة البقاع، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية ‏يوم الأحد 07-07-2024 قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأحد 07-07-2024‏

‏1 محرّم 1446 هـ

إلى ذلك، استهدفت المقاومة دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في غزة، موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية المباشرة.

بيان المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (11:50) من نهار يوم الأحد 07-07-2024 موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏



‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأحد 07-07-2024‏

‏1 محرّم 1446 هـ

وفي وقت سابق من صباح اليوم أعلنت المقاومة استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابةً مباشرة.

وفي ما يلي نص البيان:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (8:45) من صباح يوم الأحد 07-07-2024 التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة مما أدى إلى تدميرها.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأحد 07-07-2024‏

‏1 محرّم 1446 هـ

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام العدو أن “عشرات الآلاف من المستوطنين دخلوا الملاجئ عقب القصف الصاروخي على الجليل الأسفل”. كما ذكرت وسائل إعلام العدو أن حرائق اندلعت في مناطق مفتوحة في “كدمات هجليل” و”كفار زيتيم” و”لبيا” و”زورعيم” في الجليل الأدنى.

صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية قالت إن 10 فرق إطفاء و6 طائرات تعمل بمنطقة الجليل الأدنى لإخماد حرائق نتيجة صواريخ أطلقت من لبنان.

يأتي ذلك في وقت ذكر فيه مركز الشمال الطبي أنه تم استقبال رجل بحالة خطيرة جراء إصابته عقب سقوط صاروخ. من جهتها “نجمة داوود الحمراء” أفادت بنقل إصابة بحالة متوسطة نتيجة سقوط صاروخ في الجليل الأسفل.

وقال إعلام العدو إن صفارات الإنذار دوت في بعض مناطق الشمال للمرة الأولى منذ بداية الحرب، وأن “القبة الحديدية لم تتمكن من اعتراض عدد من الصواريخ والمسيّرات في أجواء الجليل ما أسفر عن إصابات مباشرة”.

المصدر: موقع المنار