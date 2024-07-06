كتائب القسام تدك قوات العدو المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 6 2024 - 18:32
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
06 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس بري أبرق للإمام الخامنئي وللرئيس مسعود بزشكيان مهنئاً بإنجاز الانتخابات الرئاسية الإيرانية وهنأ بزشكيان بانتخابه
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الاحتفال التأبيني الذي يقام تكريماً للشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر (الحاج أبو نعمة) الأربعاء 10 تموز الساعة 4:00 عصراً في قاعة مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية
وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي بعد إعلانه فوز بزشكيان: الانتخابات الرئاسية كانت ناجحة ونموذجية وجرت بكل دقة وشفافية
رؤساء وقادة العديد من دول المنطقة العربية والإسلامية والعالم هنأوا بزشكيان بانتخابه
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يقيم حزب الله وحركة أمل الذكرى الأربعين للمرحومة الحاجة أم حسن نصرالله في حسينية البازورية يوم غد السبت الساعة الخامسة عصراً
يقيم حزب الله وحركة أمل الذكرى الأربعين للمرحومة الحاجة أم حسن نصرالله في حسينية البازورية يوم غد السبت الساعة الخامسة عصراً
كتائب القسام تدك قوات العدو المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذائف الهاون
منذ 59 mins
6 July، 2024
عاجل
الشجاعية
غزة
التعليقات
ذات صلة
شهداء وجرحى بقصف الاحتلال محيط مدرسة الجاعوني التي تأوي النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
غارة صهيونية قرب مركز للإيواء بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة
شهداء وجرحى في قصف صهيوني استهدف منطقة القرم في جباليا شمال قطاع غزة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
إغلاق
مشاهدة