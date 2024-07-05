الشهيد المجاهد هادي أحمد شريم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 13:32

الشهيد المجاهد هادي أحمد شريم

منذ 23 mins 5 July، 2024
هادي أحمد شريم
شهداء على طريق القدس

هادي أحمد شريم 1

المصدر: موقع المنار

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