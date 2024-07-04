بالفيديو | العدو يقع في مصيدة المقاومة في غزة.. كمائن وعبوات والقسام تستهدف مروحيات الاحتلال

تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للعدو الصهيوني، والحاق الخسائر به خصوصاً في حي الشجاعية. واستهدفت كتائب القسام بالاشتراك مع سرايا القدس دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بعبوة “شواظ” في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما استهدفت دبابتي “ميركفاه 4” بقذائف “الياسين 105” في المنطقة.

وتمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية في كمين محكم والاشتباك مع أفرادها وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية بمدينة غزة، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي لإخلائهم. ووزع الاعلام العسكري مشاهد من دك قوات العدو المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذائف الهاون.

واستهدفت القسام تستهدف مقر قيادة عمليات العدو قرب موقع “ناحل عوز” شرق مدينة غزة بصواريخ “رجوم” و”107″.

وتمكن مجاهدو القسام وكتائب الشهيد عبد القادر الحسيني من إطلاق صاروخ “سام 7” تجاه طائرة مروحية من طراز “أباتشي” في سماء حي الشجاعية شرق مدينة غزة. ووزع الاعلام العسكري للقسام مشاهد للعملية.

هذا، واستدرج مجاهدو القسام قوة صهيونية راجلة إلى عين نفق فُخِّخت مسبقًا وتفجيرها بأفراد القوة وإيقاعهم جميعًا قتلى في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

واستهدفت القسام دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” قرب مفترق زعرب شرق حي السلطان بمدينة رفح.

سرايا القدس تشتبك مع العدو في الشجاعية وتقصف مغتصبات الغلاف

وفجر مجاهدو سرايا القدس في حي الشجاعية، عبوة برميلية من نوع (ثاقب) في آلية عسكرية صهيونية محيط منطقة السنترال.

كما فجروا بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع (ميركافاه 4) بواسطة عبوة برميلية شديدة الانفجار، ودكوا بقذائف الهاون النظامي “عيار 60” تموضعات لجنود العدو المتوغلة في حي الشجاعية شرق غزة.

ووزع الاعلام العسكري لسرايا القدس، مشاهد من الرشقات الصاروخية التي قصفت بها السرايا المواقع العسكرية والمغتصبات الصهيونية في غلاف غزة.

وقصفت سرايا القدس بقذائف الهاون تحشدات العدو الصهيوني في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما استهدفت مركز قيادة عمليات جيش العدو في حي الشجاعية برشقة صاروخية من نوع (107).

وتمكن مجاهدو السرايا من قنص جندي صهيوني في مناطق التوغل وسط مدينة رفح.

المصدر: الاعلام العسكري