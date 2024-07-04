مرشحا الرئاسة في ايران يدعوان الشعب إلى الاقتراع لصالحهما قبل ساعات من الدورة الثانية

تجري الجمهورية الإسلامية الايرانية يوم غد الجمعة، الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، حيث يتنافس على الرئاسة سعيد جليلي ومسعود بزشكيان، بعد ان تصدرا السباق الرئاسي في الدورة الأولى التي جرت الاسبوع الماضي في البلاد.

جليلي: البلاد أمام مفترق طرق

اكد المرشح للانتخابات الرئاسية في ايران سعيد جليلي ان الشعب الايراني اليوم أمام مفترق طرق، وأضاف “مفترق الطرق هو خيار سيؤثر على السنوات الأربع المقبلة وربما الأربعين المقبلة”.

وقال جليلي في تجمع أنصاره في مصلى الامام الخميني في طهران “أنا سعيد بتواجدي في هذا المكان المقدس، لكن ما هي فلسفة حضورنا. لماذا كل هذا الشوق والحماس والشعور بالمسؤولية؟ من اجل اختيار عظيم”.

وأضاف جليلي “لقد اتبعت أمتنا حركة عظيمة لمدة 45 عاما. لقد خلق أحداثًا ملحمية واليوم يريد الاختيار مرة أخرى”.

وفي تجمع انتخابي آخر، بين اهالي محافظة كرمانشاه، أكد جليلي ان حكومته ستحارب الفساد بقوة، وقال “للأسف في هذه المحافظة خلال 8 سنوات وفي ظل حكومة الرئيس روحاني، لم يتم القيام بأي عمل خاص لتطوير وإزالة الحرمان، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة”.

وقال مرشح الفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية في سرده لبعض المفاسد في الجهاز المصرفي والإداري للبلاد إن “هذا الفساد لا يسمح لشبابنا بالأمل؛ سنتعامل مع هذا الفساد بقوة، وعلينا أن نسير بقوة في الاتجاه الذي لن يظل فيه شبابنا عاطلين عن العمل”.

وقال إن الخيار الأعظم للشعب الإيراني هو الثورة الإسلامية، وتابع: “اليوم يعترف الأعداء بأن إيران لم تتمتع قط بمثل هذه السلطة ويجب توسيع هذه السلطة”.

وذكر جليلي أن على الشباب أن يأخذوا راية السلطة ويرفعوا راية تنمية البلاد، وتابع: “اليوم نحن في المراتب الأولى في العديد من المجالات وبجهود شبابنا الأعزاء إن شاء الله سنصل الى المرتبة الأولى”.

وبين أن مستقبلا مشرفا ينتظر الإيرانيين، وقال: “العدو يدرك هذا الموضوع ويحاول منع تحقيقه ومنع هذه الحركة بكل أنواع المؤامرات”. واعتبر جليلي أن الشهداء والمقاتلين هم درس للجميع، وقال: “علينا اليوم أن نسعى لأشياء عظيمة ونحن في منعطف تاريخي وسنسعى إلى تحقيق قفزة إيران برفقة كل الإيرانيين الأعزاء”.

وخلال برنامج تلفزيوني، قال جليلي “الآن حان الوقت للاختيار بين اتباع نهج الشهيد رئيسي أو إيقاف عجلة البلاد، بين العودة إلى عصر الذرائع للتنصل من المسؤولية، أو الوقوف بذكاء ونشاط حتى يعترف العدو بهزيمة فادحة”.

وأضاف: “عزيزي الشعب الإيراني، أنظروا إلى هذه التوجهات الآن وتذكروا مسؤولية الاختيار، فكيف يمكن لشخص لا يملك الصبر للتحدث مع اصحاب وجهات النظر أن يتابع القرارات بإصرار حتى الوصول إلى النتيجة”.

بزشكيان: سأعمل بطريقة تقضي على الفقر وتجعل الشباب ان لايغبطوا على الخارج

وبدوره، قال مرشح الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية، مسعود بزشكيان “سأتابع مشاكل العمال والمتقاعدين والموظفين وسنعمل بطريقة تقضي على الفقر والتمييز والفساد في البلاد”.

ووسط حشد من أهالي محافظة كرمانشاه، قال المرشح للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية مسعود بزشكيان: “أنتم أيها الناس فخر إيران، لقد جئنا لخدمة الشعب الإيراني”.

وأضاف المرشح الرئاسي: “سأسعى إلى تحقيق حقوق كل الشعب الإيراني فردا فردا، وسنعمل بطريقة تقضي على الفقر والتمييز والفساد في البلاد، ويشارك كل الناس في إدارة البلاد، وليس فئة معينة”، مؤكدا: “سنعمل بطريقة تجعل الشباب ان لايغبطوا على الخارج بعد”.

وأكد المرشح للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية: “سأستعين بأفضل الخبراء والمتخصصين بغض النظر عن العرق والدين”، داعيا الجميع الى المشاركة في الانتخابات وجلب الآخرين الى صناديق الاقتراع.

المصدر: وكالة مهر