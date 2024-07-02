كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بوابل من قذائف الهاون تمركزاً لجنود العدو الصهيوني وآلياتهم العسكرية المتوغلة غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2024 - 17:42

كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بوابل من قذائف الهاون تمركزاً لجنود العدو الصهيوني وآلياتهم العسكرية المتوغلة غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

منذ 32 mins 2 July، 2024
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