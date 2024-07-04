بالفيديو | المقاومة تشيع الشهيد القائد “الحاج أبو نعمة” في الضاحية الجنوبية لبيروت

شيع حزب الله وجماهير المقاومة الشهيد القائد محمد نعمة ناصر “الحاج أبو نعمة”، في مجمع سيد الشهداء (ع) بالضاحية الجنوبية لبيروت. وشارك في التشييع حشد كبير من الشخصيات السياسية والحزبية، يتقدمهم رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين.

وأكد المشاركون المضي على درب المقاومة والجهاد حتى تحرير القدس الشريف، ودعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واسناداً لمقاومته الباسلة.

وشدد المشاركون على أن اغتيال القادة، لا يزيد مسيرة المقاومة إلا تصميماً على القتال والجهاد.

وأكد السيد صفي الدين، أن مقاومتنا اليوم تتناوب فيها الأجيال إلى أن يتحقق النصر الموعود ونحن على ثقة أن القدس ستتحرر يوماً ما. وشدد السيد صفي الدين، أن الفشل الاسرائيلي الذريع في رفح وغزة يدل على أن جيش العدو المنهك لا يقوى على تحقيق الانتصارات.

وأكد أن الجبهة في لبنان ستبقى مشتعلة وقوية ودماء القادة والشهداء ستصنع نصراً جديداً.

المصدر: المنار