المتحدث باسم الجيش الصهيوني: مقتل نائب قائد سرية وإصابة عدد من الجنود في منطقة الجولان جراء سقوط صاروخ أطلقه حزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 19:56
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المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد هادي أحمد شريم "حيدر" من بلدة حولا في جنوب لبنان والذي ارتقى على طريق القدس
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله في مراسم تكريم الشهيد القائد "أبو نعمة": دماء القادة والشهداء ستصنع نصرا جديدا
السيد صفي الدين: فشل العدو في غزة يدل على ان جيشه المنهك لا يقوى على تحقيق انتصارات
السيد صفي الدين: مقاومتنا اليوم تتناوب فيها الأجيال إلى أن يتحقق النصر الموعود ونحن على ثقة أن القدس ستتحرر يوما ما
كتائب القسام استدرجت قوة صهيونية الى عين نفق وتم تفجيرها وايقاع القوة بين قتيل وجريح في تل السلطان غرب رفح
كتائب شهداء الاقصى: استهدفنا تجمعات للعدو غربي رفح برشقة صاروخية وقذائف الهاون
السيد عبد الملك الحوثي: الأميركي فشل في إيقاف عمليات حزب الله أو الحد منها والتقليل من تأثيرها وفاعليتها
السيد عبد الملك الحوثي: المقاومة العراقية مستمرة بقصف الأهداف الحيوية والعمليات المشتركة مع الجيش اليمني مسار عظيم
اتصال هاتفي بين الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة وقائد حركة انصار الله السيد عبد الملك الحوثي
النخالة أطلع السيد عبد الملك الحوثي على اوضاع المقاومة في فلسطين وبسالة المجاهدين والجهود المبذولة لوقف العدوان
النخالة اثنى على الدور اليمني الكبير في نصرة القضية الفلسطينية واسناد المقاومة
يقيم حزب الله وحركة أمل الذكرى الأربعين للمرحومة الحاجة أم حسن نصرالله في حسينية البازورية يوم السبت المقبل الساعة الخامسة عصراً
المتحدث باسم الجيش الصهيوني: مقتل نائب قائد سرية وإصابة عدد من الجنود في منطقة الجولان جراء سقوط صاروخ أطلقه حزب الله
منذ 1 ساعة
4 July، 2024
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