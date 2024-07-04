المتحدث باسم الجيش الصهيوني: مقتل نائب قائد سرية وإصابة عدد من الجنود في منطقة الجولان جراء سقوط صاروخ أطلقه حزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 4 2024 - 19:56

المتحدث باسم الجيش الصهيوني: مقتل نائب قائد سرية وإصابة عدد من الجنود في منطقة الجولان جراء سقوط صاروخ أطلقه حزب الله

منذ 1 ساعة 4 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة