مراسل المنار: غارة صهيونية استهدفت بلدة الناقورة في جنوب  ‫لبنان  – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2024 - 13:10

مراسل المنار: غارة صهيونية استهدفت بلدة الناقورة في جنوب  ‫لبنان 

منذ 10 mins 7 July، 2024
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