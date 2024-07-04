اذاعة جيش الاحتلال تعترف بمقتل 12 جندياً اسرائيلياً خلال أسبوع في غزة والشمال والضفة الغربية وأراضي الـ 48 – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 19:56

اذاعة جيش الاحتلال تعترف بمقتل 12 جندياً اسرائيلياً خلال أسبوع في غزة والشمال والضفة الغربية وأراضي الـ 48

منذ 41 mins 4 July، 2024
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