مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2024 - 13:08

مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 34 mins 7 July، 2024
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