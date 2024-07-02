مراسل المنار: صافرات إنذار وإطلاق صواريخ اعتراضية وأصوات انفجارات داخل الأراضي المحتلة مقابل بلدات القطاع الشرقي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2024 - 17:42
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المقاومة الاسلامية: استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة كفرجلعادي رداً على الاعتداءات وخصوصا في بلدة بليدا
مراسل المنار: استشهاد مواطن في اعتداء صهيوني بصاروخ موجّه استهدف عددا من المزارعين في اطراف بلدة الزلوطية جنوب لبنان
مراسل المنر: رشقة صاروخية تجاه الاراضي المحتلة واصوات انفجارات مقابل بلدات القطاع الشرقي
إعلام العدو: حرب الاستنزاف التي تدار في الشمال خلفت دماراً وخراباً في أكثر من 130 مستوطنة
إعلام العدو: تسجيل 1023 إصابة لمبان وبنى تحتية جراء صواريخ حزب الله ومسيراته في الشمال
رئيس مجلس "مرغليوت": نحن لاجئون والفنادق هي مخيمات لاجئين بكل معنى الكلمة
سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات العدو في محور التقدم بحي الشجاعية شرق مدينة غزة
سرايا القدس: تفجير عبوة "ثاقب" بآلية عسكرية صهيونية بمحيط مسجد السالم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة
سرايا القدس: استهدفنا قوة صهيونية خاصة داخل مبنى في حي الشجاعية بقذيفة "TBG" وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح
كتائب القسام: استهداف دبابتي "ميركافا 4" بقذائف "الياسين 105" في منطقة المخيم الغربي بمدينة رفح
كتائب المجاهدين: استهدفنا بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم تجمعات لقوات العدو في محور تقدم الشجاعية شرقي غزة
كتائب المجاهدين: دك مقر للقيادة والسيطرة تابع للعدو في ما يسمى محور "نتساريم" بصاروخين من نوع 107
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 37925 شهيدا و 87141 جريحا منذ بدء حرب الابادة الجماعية
وزارة الصحة في غزة: 25 شهيدا في 3 مجازر ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
مصادر فلسطينية: وصول جثامين 8 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى ناصر الطبي جراء غارات مكثفة على رفح وخان يونس
نيويورك تايمز عن مسؤولين صهاينة: كبار جنرالات "إسرائيل" يريدون بدء وقف إطلاق النار في غزة حتى لو أدى ذلك لبقاء حماس
كتائب شهداء الأقصى - نابلس: خضنا فجرا اشتباكات مع قوات العدو المقتحمة لمخيم بلاطة بالضفة الغربية من عدة محاور
كتائب شهداء الأقصى: مقاتلونا يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال لمنطقة الضاحية في نابلس ويخوضون اشتباكات مسلحة معها
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
مراسل المنار: صافرات إنذار وإطلاق صواريخ اعتراضية وأصوات انفجارات داخل الأراضي المحتلة مقابل بلدات القطاع الشرقي
منذ 35 mins
2 July، 2024
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