تقرير مصور | فلسطين تحضر في الدورة الـ 24 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون في تونس

حضرت فلسطين ومقاومتها بقوة في الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، في تونس.

وفتحت شعار نصرة فلسطين، جرت فعالياتُ الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في العاصمة تونس. أثر الصورة وأهميتها في نقل الواقع الفلسطيني والدفاع عن حق الشعب في أرضه كانت ابرز اهداف المهرجان المقام برعاية المؤسسة الاعلامية الرسمية في تونس.

وطغى على التظاهرة الحضور الفلسطيني منذ الافتتاح مرورا بالورشات وحتى الختام. ودفعت فلسطين شهداء من الصحفيين في رقم يتجاوز عدد ضحايا الإعلام في كل العالم المسجلين في العام الماضي، أرقام مفزعة لكنها فضحت جرائم العدو وممارساته.

اعمال فنية ودرامية عرضت أيضا في المهرجان لتقديم الرؤية الفلسطينية وتوثيق جرائم العدو في معركة تحتاج الى نفس طويل وصبر ونضال.

ترحيب بالمشاركة الفلسطينية الواسعة التي نقلت جزء من المعركة التي يلعب فيها الإعلام دورا مهما وفعالا وينقل الحقيقة لجميع الاحرار في العالم.

المصدر: قناة المنار