الخط الساخن| الدفاع المدني الهيئة الصحية في منطقة جبل عامل الثانية: جهوزية واندفاع

ديما جمعة

مع بداية فصل الصيف، تشهد العديد من المناطق وخاصة في القرى والارياف حرائق متعددة تشكل خطرا على الثروة الحرجية في لبنان واصبحت هاجسا فعليا للمعنيين في الشأن البيئي والبلدي الذين يبذلون جهودا واضحة في زراعة الاشجار ورعايتها لتقضي الحرائق على جهد سنوات في دقائق. وبهذا الهدف، شكلت منطقة جبل عامل الثانية، لجنة طوارئ لمواجهة خطر الحرائق واستباقها والوقاية منها، وكذلك التصدي لها. وقد بذل المعنيون في الدفاع المدني في الهيئة الصحية، والاتحادات والبلديات، لتشكيل فوج اطفاء حديث على مستوى المنطقة يضم المئات من رجال اطفاء المدربين والمجهزين وما يزيد عن ثلاثين سيارة اطفاء مجهزة وكذلك عدد من الدراجات للاطفاء السريع.

وبرزت اهمية هذه اللجنة منذ بداية الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية الآمنة حيث لم تعد اسباب اندلاع الحرائق نتيجة خطأ بشري او عوامل مناخية انما ايضا بسبب استهداف العدو الغاصب للاحراش والتلال بهدف حرق المساحات الخضراء ..

وبشكل يومي تصدر غرفة عمليات الدفاع المدني في جبل عامل الثانية تقريرا حول عدد الحرائق التي ساهم عناصرها في اطفائها وحجم الخسائر..

في حلقة الخط الساخن من اعداد ديما جمعة تحت عنوان “الدفاع المدني الهيئة الصحية في منطقة جبل عامل الثانية: جهوزية في مواجهة التحديات” اكد معاون مسؤول العمل البلدي في حزب الله جهاد ياسين على اهمية لجنة الطوارئ التي انطلق عملها منذ فترة واسهب في الحديث عن مهامها (التشجير، الوقاية، التوعية..) وشدد على مخاطر الحرائق في ظل غياب قدرات الدولة وتصدي العمل البلدي للمساعدة ومقاربة الملف لمساندة اهلنا.

وبدوره حسين بركات معاون مدير الدفاع المدني منطقة جبل عامل الثانية تحدث عن 1200 متطوع منتشرين في 34 مركز تطوعي واربع مراكز اساسية منتشرة جغرافيا وتحدث عن التنسيق مع البلديات ومحاولة التكامل ما بين الدفاع المدني الهيئة الصحية والعمل البلدي والمعنيين في حزب الله للتصدي لاي حريق ومحاولة احتواء الازمات. كما شكر جميع الجهات الداعمة والاجهزة النظيرة من الدفاع المدني – جمعية الرسالة – البلديات – الاجهزة المختلفة العاملة في مجال الاطفاء حيث تتضافر الجهود بهدف رفع الضرر عن اهلنا وارضنا.

واشار رئيس اتحاد بلديات اقليم التفاح بلال شحادة الى ان البلديات متروكة لمصيرها، ومن ابرز مسؤوليات الدولة تأمين افواج الاطفاء والدفاع المدني وتساءل عن دور الوزارات والمعنيين في صيانة السيارات واليات الدفاع المدني وتأمين الاحتياجات المطلوبة في ظل الحرائق التي تشهدها مساحات واسعة في الجنوب واشاد بدور المتطوعين في الدفاع المدني الهيئة الصحية وتضحياتهم.

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المصدر: موقع المنار