جيش العدو: وجدنا خلال العملية في الشجاعية أن حماس تمكنت من إعادة تأهيل نفسها عسكريا وماليا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 12:38

جيش العدو: وجدنا خلال العملية في الشجاعية أن حماس تمكنت من إعادة تأهيل نفسها عسكريا وماليا

منذ 1 ساعة 1 July، 2024
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