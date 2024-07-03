عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 03 تموز/يوليو 2024

العناوين



الأخبار:

– غزة والضفة في «المرحلة الثالثة»: أهلاً بحرب الاستنزاف

– هوكشتين «مهضوم»: ما رأيكم بحصر العمليات في شبعا؟

– أنقرة – دمشق: المصالحة حتماً

– ‫ «مستوصف» بيروت الحكومي: معدّات بلا صيانة و70 سريراً من أصل 300

البناء:

– بيلوسي تفتتح النقاش حول أهلية بايدن للترشح… والملف مفتوح حتى 19 آب

– اليوم يلتقي بوتين وأردوغان واللقاء مع الأسد أولوية من بوابة الانسحاب التركي

– نتنياهو وجيشه يعترفان بالفشل في غزة بالانسحاب الجزئي والمقاومة تلاحقهما

– وزارة التربية الفلسطينية: 8672 طالبًا استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة

– “الأونروا”: الأوامر “الإسرائيلية” بإخلاء أحياء في خان يونس ورفح تطال ربع مليون شخص

اللواء:

– دعم سعودي مستمر لإغاثة لبنان والحفاظ على استقراره

– «ما بعد غزة»: استطلاعات دولية لتفاهمات تمنع انهيار الوضع الحدودي

– سقوط نتنياهو وحلمه بالانتصار الكبير

– دبابات الاحتلال تحترق في القطاع.. والجيش المنهك يبحث عن الساعة صفر لوقف الحرب

– الانتخابات الفرنسية: انسحاب عشرات المرشحين في مفاوضات حاسمة لسد الطريق أمام اليمين المتطرف

الجمهورية:

– ترقُّب نتائج لقاء هوكشتاين – لودريان

– ما الذي يُطَمْئِن «حزب الله»؟

– قبرص بين «نيران صديقة» فماذا تفعل؟

– كواليس اللقاء بين “السيد” و”الشيخ”

– أموال نهاية الخدمة.. معضلة تنتظر الحل

الديار:

– عمليات “إسرائيلية” مكثفة في رفح والاستعدادات لحرب موسعة تتواصل!

– التيار والقوات في سجال «الوقت الضائع»

– بين القرار 1701 وخطة الدعم والإسناد

– المقاومون يكبدون “جيش” الاحتلال خسائر في الشجاعية ورفح

– نتنياهو مصرّ على مواصلة الحرب وكبار الجنرالات يدعون لوقف النار

النهار:

– التنسيق الأميركي – الفرنسي… في مراحله “النهائية”؟

– 10 ملايين دولار من السعودية لتنفيذ نحو 28 مشروعا في لبنان

– الحكومة المصرية الجديدة اليوم بلا سامح شكري

– الجبهة الشعبية تقول: باقية في الناعمة…

الاسرار

البناء:

– كواليس:

أكدت مصادر الجامعة العربية أن توضيح الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي لما أعلنه في بيروت عن التخلي العربي بقرار الإجماع عن استخدام توصيف حزب الله بالتنظيم الإرهابي هو تأكيد على أن القرار نهائي ولن ترد مفردة التنظيم الإرهابي التي رافقت المواقف العربية منذ عام 2016 عند الحديث عن حزب الله، لكن التوضيح أراد الردّ على الذين صوّروا موقف الجامعة المنفتح على الحوار مع حزب الله واعتبار هذا الحوار طريقًا لمقاربة الخلافات، وكأنه إعلان تطابق مع حزب الله وموافقة على سياساته والتموضع إلى جانبه في وجه مَن يخالفونه في لبنان ويخالفهم، وهذا غير صحيح.

– خفايا:

يؤكد نواب في الحزب الديمقراطي الأميركي أن نقاشًا على مستوى القادة قد بدأ في طريق الإعداد لمؤتمر الحزب لتسمية المرشح الرئاسي النهائي للحزب على قاعدة عدم اعتبار ترشيح الرئيس جو بايدن أمرًا محسومًا خصوصًا في ضوء النتائج المحبطة التي قدّمتها مشاركة بايدن في المناظرة التي جمعته بالمنافس الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب ووضع هؤلاء كلام الرئيسة السابقة لمجلس النواب نانسي بيلوسي عن اعتبار مناقشة الوضع الصحيّ لبايدن أمرًا مقبولًا.

اللواء:

– همس:

يتصرف مرجع حكومي بارز في إدارة مهماته وأعماله بالسلطة بثقة واطمئنان على قاعدة: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا!

– غمز:

شوهد وزير «العتمة» في احتفال رسمي يُبدل أوراق مقاعد الوزراء لتكون كرسيُّه الأقرب لمقعد رئيس الحكومة، خلافًا للبروتوكول المعتمد في مثل هذه الحالات، مما أثار انتقاد زملائه من الوزراء على هذا «التصرف الصبياني»!

– لغز:

ما زالت امتحانات الدخول إلى الكلية الحربية عالقة في دهاليز الحسابات الطائفية، ونتائج الحسابات الفئوية والشخصية، والعلاقة المتوترة بين وزير الدفاع وقائد الجيش!



الجمهورية:

– عقد لقاء مطوّل بين سفير دولة أوروبية ومسؤول حزبي اعترف خلاله السفير بأن الملف الرئاسي لم يقارَب كما يجب بين الجهات الدولية التي سعت لتحريكه.

– يؤكد مسؤول سابق أن السفراء والموفدين الأجانب الذين يلتقيهم لا يحملون أي أفكار أو اقتراحات لمساعدة لبنان بل يبدون اهتمامًا بمعالجة وضع لبنان حرصًا على سلامة جنودهم في «اليونيفيل».

– لوحظ أن معظم اللقاءات التي عقدها مرجع روحي بقيت بعيدة من الأضواء باستثناء مَن رغب بالإعلان عن حصولها.



النهار:

– يؤكد ديبلوماسي سابق عمل في عواصم كبرى أن محطة نتنياهو الأميركية ستكون للحل وليس للتصعيد في مقابل مكاسب تقدمها له الادارة الأميركية العميقة.

– يكثر الحديث عن وساطة ألمانية ما بين حزب الله و”إسرائيل” انطلاقًا من خبرات سابقة ناجحة في هذا المجال.

– تستمر الحملة على مرفق حيوي أساسي انطلاقًا من حسابات سياسية ليس أكثر ويفيد منها البعض للابتزاز المالي الذي لم يتحقق.

– تجهد لجنة المال والموازنة في معالجة ملفات حياتية كأدوية الأمراض السرطانية والمزمنة والدفع في اتجاه تخصيص الموازنات الخاصة بها.

– تبين أن محاولة اغتيال أحد رؤساء البلديات الشمالية جاءت من فريق أراد إيقاع الفتنة واتهام آخرين بالعملية فيما لو نجحت.

– في إطار حروب الجيوش الالكترونية الهادفة الى محاصرة المعارضين، انطلقت مجددًا حملة ضد النائب السابق فارس سعيد واضعة إياه في قلب نجمة “إسرائيل”.

– نقل عن قيادي شيعي من الصف الثاني أن توضيح بكركي عن كلام البطريرك الراعي إنما جاء متأخرًا جدًا وكان يمكن أن يصدر قبل الموعد مع الكاردينال بارولين.

– حيّر موقف السفير حسام زكي عن موقف جامعة الدول العربية من حزب الله المتابعين وينتظرون لفهم مقاصده أو الرسائل منه في الأيام المقبلة.

– ستقدم هيئة أوجيرو إلى دولة الصين مشروعًا تموله الأخيرة ضمن سلة مساعدات المخصصة للبنان هذه السنة والبالغة 40 مليون دولار.

– لم يعاود موظفو النافعة عملهم رغم قرار وزير الداخلية الذي سمح لهم بالعودة بعد إيقافهم سابقًا وتعريضهم للتحقيق والمحاكمة من دون إمكان إثبات تورطهم في الفساد.

المصدر: صحف