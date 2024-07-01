المقاومة الإسلامية ترد على اعتداءات العدو وتقصف “دوفيف” و”راموت نفتالي”

ردت المقاومة الإسلامية على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، كما واصلت عملياتها ضد مواقع العدو الإسرائيلي، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة.

وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي في بلدة حولا، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة راموت ‏نفتالي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

كما استهدفت المقاومة وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي في بلدة ‏كفركلا، مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة ‏دوفيف بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.

وعند الساعة (16:10)، استهدفت المقاومة موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابته إصابةً مباشرة.

المصدر: الاعلام الحربي