غوتيريش يؤكد أهمية دور قيرغيزستان في قضايا السلام والتنمية المستدامة

يواصل الأمين العام للأمم المتحدة زيارته إلى آسيا الوسطى حيث عقد اجتماعا ثنائيا، اليوم الثلاثاء، في العاصمة شولبون آتا مع رئيس جمهورية قيرغيزستان صادر جباروف بحثا خلاله العلاقة بين الجانبين، وقضايا السلام والأمن الإقليميين، والتقدم المحرز في تنفيذ أهـداف التنمية المستدامة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي إن “الأمين العام أشاد برئيس جمهورية قيرغيزستان لقيادته في الدعوة إلى التنمية المستدامة المتعلقة بالجبال. وشكره نيابة عن الأمم المتحدة على تسمية جبل في سلسلة جبال تيان شان تكريما للأمم المتحدة”.

وعقب الاجتماع، زار الأمين العام أحد مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلقة بآثار تغير المناخ وإنصب التركيز الأساسي للمشروع على ترميم الهياكل الهندسية المصممة خصيصا لتقليل مخاطر التدفق الطيني.

وفي المشروع، التقى الأمين العام بالمجتمع المحلي وممثلي المجتمع المدني، كما عقد لقاء مع الناشطين الشباب بشأن قضايا المناخ والبيئة. وأخبرهم الأمين العام بمدى أهمية أصواتهم في الضغط من أجل التغيير في جميع أنحاء العالم.

في لقاء صحفي مشترك مع وزير خارجية جمهورية قيرغيزستان، زينبيك كولوباييف، أثنى الأمين العام على البلاد لقيادتها في قضايا الجبال ورحب باعتماد قرار الجمعية العامة بشأن التنمية المستدامة للجبال، بمبادرة من قيرغيزستان.

وأشار غوتيريش قائلا: “إننا نرى في جميع أنحاء العالم العديد من التحديات الخطيرة التي تواجه التعددية وفشل البلدان في الاتحاد خلف الحلول العالمية، موضحاً أن “قمة المستقبل في أيلول/سبتمبر تعد بالفعل فرصة محورية للتجديد والإصلاح، مؤكدا على الدور المحوري لدول آسيا الوسطى”.

واليوم الأربعاء، سيتوجه الأمين العام إلى كازاخستان، حيث سيعقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس قاسم جومارت توكاييف، من بين لقاءات أخرى.

المصدر: وكالة يونيوز