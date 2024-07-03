الخارجية الأمريكية: لقد رأينا التقارير حول استخدام “الجيش الإسرائيلي” للمدنيين الفلسطينيين دروعًا بشرية وهي تقارير “مزعجة” – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2024 - 12:02

الخارجية الأمريكية: لقد رأينا التقارير حول استخدام “الجيش الإسرائيلي” للمدنيين الفلسطينيين دروعًا بشرية وهي تقارير “مزعجة”

منذ 2 ساعة 3 July، 2024
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