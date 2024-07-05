الضفة الغربية | خمسة شهداء اثر عملية عسكرية للعدو في جنين

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد عملية عسكرية استغرقت أكثر من 4 ساعات، استشهد خلالها خمسة شبان فلسطينيين، جراء قصف العدو بطائرةٍ مسيرة مجموعة من الشبّان، فيما حاصر بالتزامن منزلًا وقصفه بصاروخ “انيرجا”.

من جهتها، أفادت إذاعة جيش الإحتلال بإصابة جندي بجروح خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في جنين، على حد قول الإذاعة.

وفي التفاصيل، فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، وصول 5 شهداء وإصابة خطيرة إلى مستشفى جنين الحكومي، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على المدينة.

🔴 عــاجــل ..

إصابات إثر القصف الصهيوني على مخيم جنين تم نقلها إلى المستشفى. pic.twitter.com/wm5bRFo98V — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 5, 2024

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدد من الآليات العسكرية، من شارعي “حيفا” و”الناصرة”، وحاصرت منزل المواطن أحمد مروان جمعة الغول في “حرش السعادة”، وقصفته بصاروخ “أنيرجا” وأطلقت صوبه الرصاص، وطالب بمكبرات الصوت أحد الشبان بتسليم نفسه.

⬅️ شاهد ..

لحظة وصول 4 شــهداء إلى مستشفى جنين الحكومي والذين ارتقوا في قصف الاحتلال منزلاً في مخيم جنين. pic.twitter.com/zgBZuphr4u — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) July 5, 2024

وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط المنزل المحاصر، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفادت وزارة الصحة بأن الشهداء هم: أحمد باسم العموري (20 عاما) من مخيم جنين، وقصي أمجد هزوز (23 عاما) من الحي الشرقي في جنين، وفؤاد إياد عزيز أشقر (25 عاما) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، وياسين أحمد محمود العريدي (30 عاما) من قرية جلقموس شمال شرق جنين، ومحمد محمود محمد جبارين (54 عاما).

كما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابتين خطيرتين قرب مستشفى ابن سينا، إحداهما لشاب (18 عاماً) أصيب برصاص الاحتلال في الرقبة، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

وقالت مصادر محلية إن الشهيد جبارين ارتقى على سطح منزله في حي الزهراء، وأصيب نجله بجروح خطيرة، عقب إصابتهما برصاص الاحتلال.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام