المكتب الاعلامي الحكومي في غزة: ملف المعتقلين الفلسطينيين يمثل عنواناً للإجرام الذي يمارسه الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 09:36

المكتب الاعلامي الحكومي في غزة: ملف المعتقلين الفلسطينيين يمثل عنواناً للإجرام الذي يمارسه الاحتلال

منذ 20 mins 1 July، 2024
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