اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم الشابورة ومحيط دوار العودة وسط رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2024 - 08:58

اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم الشابورة ومحيط دوار العودة وسط رفح

منذ 1 ساعة 3 July، 2024
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