مدفعية الاحتلال تجدد قصفها شرق بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 09:36

مدفعية الاحتلال تجدد قصفها شرق بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

منذ 26 mins 1 July، 2024
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