باسيل: سيخرج لبنان منتصراً سواء وقعت الحرب أم لا

رأى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أن “لبنان يتعرض لحرب من جانب العدو ونحن سنتخطى الحرب عبر صمودنا وتمسكنا في أرضنا وفي النهاية اذا فرضت علينا الحرب فإننا سنواجه والنصر سيكون حليفنا”.

ولفت باسيل الى ان” تاريخ لبنان حافل بانتصارات تحققت قبل أعوام والعدو انهزم بعد اجتياح لبنان واندحر في ايار ٢٠٠٠، وستتكرر عمليات العدوان على جنوبنا وارضنا ونحن سنواجه العدو وعلى ثقة بأننا سنهزمه ونخرج منتصرين وهذا فخر لنا جميعا”.

وأضاف باسيل خلال كلمة في منيارة – عكار: “صحيح نعمل لمنع الحرب عن لبنان ولكن هذا لا يعني الاستسلام، وسواء وقعت الحرب أم لا فلبنان سيخرج منها منتصرا ولو بكلفة مرتفعة. الحرب هي فشل للإنسان، ونتيجة الحرب ستكون انتصاراً للبنان. الخوف هو من الحروب الأخرى لتغيير الهوية وغيرها وهذا الأمر ليس فيه عنصرية ولا عدائية”.

وتطرق باسيل الى قضية النزوح السوري واعتبر ان” هناك مؤامرة دولية على لبنان تفرض علينا ابقاء النازحين على ارضنا وهناك لبنانيون وهم على رأس السلطة يشاركون في هذه اللعبة، ونحن نؤكد ان مسؤوليتنا تقتضي التعاطف مع الوجود السوري ولكن ليس على حساب شعبنا”.

المصدر: موقع المنار