موريتانيا | لجنة الانتخابات في نواكشط تعلن فوز الغزواني بفترة رئاسية ثانية

أعلنت لجنة الانتخابات في موريتانيا في وقت مبكر اليوم الاثنين فوز الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني بفترة رئاسية ثانية بعد حصوله على 56.12% من الأصوات.

وبحسب النتائج التي نشرتها اللجنة بعد اكتمال فرز الأصوات، حل ثانيا وبفارق كبير المرشح بيرام الداه ولد اعبيد بحصوله على 22% من الأصوات، وحل ثالثا مرشح حزب تواصل الإسلامي حمادي محمد عبدي بحصوله على نحو 13%.

وحصل الرئيس المنتهية ولايته على نحو 550 ألف صوت، في حين نال ولد اعبيد ما يقارب 217 ألف صوت، وفق الأرقام التي نشرتها لجنة الانتخابات في موقعها الإلكتروني.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين للتصويت نحو مليوني شخص، ووصلت المشاركة في الانتخابات أزيد من 54% وفق الأرقام الرسمية الأولية.

وكان المرشح المعارض بيرام الداه اعبيد قد رفض النتائج الأولية للانتخابات، ودعا أنصاره إلى العصيان المدني السلمي وعدم الرضوخ لقرارات لجنة الانتخابات أو الاعتراف بالنتائج.

في غضون ذلك، فرقت قوات الأمن الموريتانية متظاهرين من أنصار ولد اعبيد ومنعت موكبه من مواصلة السير نحو مقر لجنة الانتخابات في العاصمة نواكشوط، ووقعت مناوشات بين الشرطة والمتظاهرين تخللها إحراق إطارات مطاطية.

المصدر: وكالات