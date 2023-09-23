موريتانيا| تظاهرة رفضاً للتطبيع مع الاحتلال

تظاهر عشرات الموريتانيين ظهر الجمعة في العاصمة نواكشوط، رفضاً للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ودعماً للمسجد الأقصى في وجه العدوان عليه.

ونظّمت المبادرة الطلابية لمناهضة التطبيع، وقفة شعبية أمام مسجد المدينة المنورة في العاصمة نواكشوط رفضًا لمسار التطبيع في بعض الدول العربية والإسلامية ودعمًا للقدس والمسجد الأقصى خاصة في ظل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تدنيس واقتحامات واستفزازات لمشاعر المسلمين كافة. وتخلل الوقفة هتافات ورفع شعارات مناهضة ورافضة للتطبيع وداعمة للقضية الفلسطينية والمقدسات في فلسطين وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.