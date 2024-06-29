مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس يستهدفون ناقلتي جند صهيونيتين وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذائف “الياسين 105” و “RPG” قرب مفترق الشؤون جنوب حي تل السلطان غرب مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 21:06

مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس يستهدفون ناقلتي جند صهيونيتين وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذائف “الياسين 105” و “RPG” قرب مفترق الشؤون جنوب حي تل السلطان غرب مدينة رفح

منذ 36 mins 29 June، 2024
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