أسامة حمدان: نعتبر سياسة التجويع واحدة من أساليب الحرب الوحشية للاحتلال وهي جريمة حرب بموجب القانون الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 21:06

أسامة حمدان: نعتبر سياسة التجويع واحدة من أساليب الحرب الوحشية للاحتلال وهي جريمة حرب بموجب القانون الدولي

منذ 2 ساعة 29 June، 2024
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