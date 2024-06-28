الشهيد المجاهد عباس أحمد سرور – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 11:10

الشهيد المجاهد عباس أحمد سرور

منذ 42 mins 28 June، 2024
عباس أحمد سرور
شهداء على طريق القدس

عباس أحمد سرور 1

المصدر: موقع المنار

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