عدد من الجرحى بقصف طيران العدو الاسرائيلي لمنزل بشارع يافا في حي الدرج شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 28 2024 - 00:14

عدد من الجرحى بقصف طيران العدو الاسرائيلي لمنزل بشارع يافا في حي الدرج شرق مدينة غزة

منذ 15 mins 27 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة