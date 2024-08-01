تونس تندد بالاعتداء على لبنان: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في ردع السياسات العدوانية الخطيرة للاحتلال

دعت تونس “المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في ردع السياسات العدوانية الخطيرة للكيان المحتل.”

وفي بيان للخارجية التونسية حول الاعتداء الاسرائيلي على لبنان، قالت: تُدين تونس بشدة العدوان الهمجي السافر للكيان المحتل على لبنان الشقيق.

وحذرت “من أن الاعتداء على أمن لبنان وسيادته في خرق سافر لكافة المواثيق والقوانين الدولية، والامعان في ترويع المدنيين العزل ومواصلة سياسات التصفية والاغتيالات الجبانة أمام صمت دولي مريب لن يخمد أصوات الحق والحرية، بل ولن يزيد الا في الاصرار على المقاومة من أجل التحرير الكامل لكل شبر من الأرض المحتلة.”

واكدت تونس انه “ليس لأي جهة أجنبية أن تحدد من الذي له الحق في أن يقاوم الغاصب والمحتل.”

وختم البيان: تجدد تونس التأكيد على دعمها وتضامنها الكامل مع لبنان الشقيق، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في ردع السياسات العدوانية الخطيرة للكيان المحتل.

المصدر: وكالات