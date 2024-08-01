إيران تحرز ميدالية ذهبية واحدة و4 فضيات في أولمبياد الفيزياء العالمي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2024 - 13:22

إيران تحرز ميدالية ذهبية واحدة و4 فضيات في أولمبياد الفيزياء العالمي

منذ 39 mins 1 August، 2024
Iran Olymbiad
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

قال رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد الفيزياء إن إيران أحرزت على المركز الرابع في أولمبياد الفيزياء العالمي بعد الصين وروسيا ورومانيا بحصولها على ميدالية ذهبية واحدة و4 فضيات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد الفيزياء قال في تصريح له إن إيران أحرزت على المركز الرابع في أولمبياد الفيزياء العالمي بعد الصين وروسيا ورومانيا بحصولها على ميدالية ذهبية واحدة و4 فضيات.

وأقيم أولمبياد الفيزياء الرابع والخمسون في جامعة أصفهان الصناعية بمشاركة أكثر من 200 طالب من 47 دولة.

المصدر: قناة العالم

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