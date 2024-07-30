نفذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت منطقة بالقرب من مستشفى بهمن، في حارة حريك.

وأدى العدوان إلى استشهاد مواطنة لبنانية، وأصيب عدد من الأطفال، جراء الغارة الصهيونية. وأفاد مصدر طبي لبناني، بأن العدوان أدى إلى استشهاد سيدة وإصابة 17 شخصاً بينهم 6 أطفال وصلوا إلى «مستشفى بهمن» عقب الغارة الإسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت

وأفادت مصادر محلية، بأن العدوان نفذته طائرة اسرائيلية، أطلقت 3 صواريخ.

وتجمع عدد من المواطنين اللبنانيين في مكان الغارة، مرددين الشعارات الداعمة للمقاومة، ومؤكدين على المضي في طريق الإمام الحسين (ع).

المصدر: المنار