بزشكيان في اتصال هاتفي مع خليل الحية: ايران لن تتخلی عن دعم الشعب الفلسطيني المقاوم

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان ان القائد والشعب والحكومة في ايران، لن يتخلوا ولو قيد انملة عن دعم الشعب الفلسطيني المقاوم والمظلوم فحسب بل سيواصلون دعم محور المقاومة ولا سيما الشعب الفلسطيني واهالي غزة المظلومين بعزيمة اكبر.

واعتبر رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ان الاعمال الارهابية ناتجة عن المازق الذي وصل اليه الصهاينة، وقال ان القائد والشعب والحكومة في ايران، لن يتخلوا عن دعم الشعب الفلسطيني المظلوم، وسيواصلون بمزيد من العزيمة والاصرار دعم محور المقاومة ولا سيما الشعب الفلسطيني واهالي غزة المظلومين.

وقال الرئيس بزشكيان خلال اتصال هاتفي مساء الاربعاء مع القيادي في حماس خليل الحية ونائب مكتبها السياسي في غزة والذي رافق الشهيد اسماعيل عنية في حفل تنصيب رئيس الجمهورية في طهران، “ان اخانا العزيز الشهيد اسماعيل هنية، كان ضيفا رسميا لرئيس الجمهورية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية، وهذا يزيدنا الما باستشهاده”.

واعرب القيادي في حماس خليل الحية، في الاتصال الهاتفي عن شكره لرسالة التعزية التي اصدرها الرئيس بزشكيان وكذلك كلمته الدقيقة والمبدئية فيما يخص القضية الفلسطينية في حفل التنصيب، واعتبر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي الداعم الرئيسي لمحورالمقاومة والداعم الدائم للفلسطينيين، واضاف ان استشهاد الحاج اسماعيل هنية في طهران، كان حكمة ومصلحة من الله المتعال ليظهر مرة اخرى ترابط وتماسك اعضاء محور المقاومة معا.

واشار الى ان الشهيد هنية، شارك لمرتين في مراسم تشييع الشهيد سليماني والشهيد رئيسي في طهران، قائلا ان هذا الشهيد العزيز اذ يشيع اليوم على اكتاف الشعب الايراني العزيز وبعد اقامة قائد الثورة الصلاة على جثمانه، فانه سيشيع ايضا من قبل الشعب القطري ليتحقق بذلك ما كان يصبو اليه ابان حياته لارساء الوحدة في الامة الاسلامية بين الشيعة واهل السنة.

المصدر: وكالة مهر