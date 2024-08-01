رئيس هيئة الأركان الإيرانية: ندرس كيفية ردنا ومحور المقاومة على اغتيال إسماعيل هنية والرد حتمي ويجب اتخاذ إجراءات متعددة والكيان الصهيوني سيندم على فعلته – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2024 - 14:54

رئيس هيئة الأركان الإيرانية: ندرس كيفية ردنا ومحور المقاومة على اغتيال إسماعيل هنية والرد حتمي ويجب اتخاذ إجراءات متعددة والكيان الصهيوني سيندم على فعلته

منذ 34 mins 1 August، 2024
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