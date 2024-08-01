أسعار النفط تواصل ارتفاعها

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، ومخاوف اضطراب إمدادات الخام من المنطقة، بحسب “روسيا اليوم”.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” لشهر تشرين الاول المقبل بنسبة 0.88% إلى 81.55 دولارا للبرميل، وكانت عقود “برنت” قد صعدت أمس بنسبة 2.65% إلى 80.72 دولارا للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.96% إلى 78.66 دولارا للبرميل، بعد أن انهت عقود الخام الأميركي تداولات الأربعاء عند 77.91 دولارا للبرميل، بزيادة نسبتها 4.25%.

المصدر: رويترز