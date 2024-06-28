مركز “زيف” الطبي في صفد المحتلة: سقوط 4 إصابات جراء الحريق الذي اندلع في بيريا عقب القصف الصاروخي من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 00:14

مركز “زيف” الطبي في صفد المحتلة: سقوط 4 إصابات جراء الحريق الذي اندلع في بيريا عقب القصف الصاروخي من لبنان

منذ 45 mins 27 June، 2024
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