النائب جبران باسيل : للأسف بعض الناس يدافعون عن “إسرائيل” ويحملون مسؤولية ما يجري للمقاومة

اشار رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل الى أن “البعض يراهن على الخارج وعلى امكانية حدوث ضربة اميركية لايران أو ضربة اسرائيل لحزب الله”، مشيرا الى أنه “في حال ضربت اسرائيل لبنان فهذه كارثة وليست أمراً يمكن ان نراهن عليه واذا لم تضرب يكون رهانه سقط والخسارة ارتفعت وتحلل الدولة زاد”، مشيرا الى أن “هذه الرهانات كانت في الحرب ولا نقبل بها”.

وأكد في كلمة القاها خلال العشاء السنوي لهيئة قضاء عكار : “يجمعنا الخوف من الحرب مع إسرائيل وللأسف بعض الناس يدافعون عن إسرائيل ويحملون المسؤولية للمقاومة بدل أن نفكر جميعنا بكيفية مقاومة إسرائيل”، مؤكداً أن “الحرب ستكون كارثة لكن الكارثة أكبر على إسرائيل وستكون تسريعاً لنهايتها”.

واضاف: “قيمة التيار هو ان يدعو الى التلاقي”، مستغربا وجود أشخاص لا يريدون الحوار لا الاسلامي المسيحي ولا الوطني ولا المسيحي -المسيحي”، مشدداً على أن “البلد قائم على فكر المشاركة”. وقال: ” ترون في بلدان أخرى الحكم أسهل لأنه نظام ملكي ولا نرى الكثير من الديمقراطيات فيها الاكثريات كاسحة”، لافتا الى أنه “في لبنان هناك تنوعات وهذا لا يسمح لأحد أن يقول إنه يريد ان يعيش وحده او يحكم وحده ولا يملك القدرة على التعطيل في مجلس النواب لا للتعطيل أو للاتيان برئيس، بل يريد فقط ان يستفيد من انهيار الدوللة يراهن على تطورات تأتي من الخارج، ومتى ستأتي وأنا أقول لكم إنها لن تأتي”.

وفي ملف الحوار ورئاسة الجمهورية، قال باسيل: “يجب ان نتحاور لنتفق وليس ليفرض علينا احد اي امر لأن أحدا لا يستطيع ان يفرض علينا أي شيء أو حتى ان يقول لنا من نريد”، مشددا على اننا “لا نذهب الى الحوار لنرضخ بل لنقنع بعضنا بالافضل”، مشيرا الى ان “قيمة التيار هو أن يتحدث مع الجميع، وحدنا لا نستطيع ان نأتي برئيس نبقى متعنتين ونترك البلد من دون رئيس وفي النهاية لا تستطيع الجهتان اللتين تتحيدان بعضهما الاتيان برئيس”.

وأكد باسيل أننا “جميعا نعيش بالخوف سواء على الوجود أو الثقافة أو الهجرة وكلنا يجمعنا الخوف من الحرب التي تهددنا بها اسرائيل”، متسائلا: “ماذا تفعل اسرائيل غير تخريب موسمنا السياحي”. وأسف “لوجود أشخاص يدافعون عن اسرائيل ويحملون حزب الله المسؤولية”، لافتا الى أن “اسرائيل لا تسطيع لا غزو ولا احتلال لبنان لأنه سيكون مقبرة لها، ولكن الخوف ان يكون مقبرة لأولاده بالذل وفقدان الكرامة عندما نمنع انتخاب رئيس كل يوم والقيام باصلاحات ووضع سياسة لاعادة النازحين السوريين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام